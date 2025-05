Concert d’Orchestre d’Harmonie Ephémère – Veauce, 1 juin 2025 11:00, Veauce.

Allier

Concert d’Orchestre d’Harmonie Ephémère Église de Veauce Veauce Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 11:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Vivez l’émotion de LAMIFIAZIK ! L’Orchestre d’Harmonie Éphémère, dirigé par Denis Auger, vous invite à un concert gratuit à l’Église de Veauce. Une troisième édition vibrante pour les amateurs de musique. Votre rendez-vous dominical !

.

Église de Veauce

Veauce 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Experience the emotion of LAMIFIAZIK! The Orchestre d’Harmonie Éphémère, directed by Denis Auger, invites you to a free concert at the Church of Veauce. A vibrant third edition for music lovers. Your Sunday rendezvous!

German :

Erleben Sie die Emotionen von LAMIFIAZIK! Das Orchestre d’Harmonie Éphémère unter der Leitung von Denis Auger lädt Sie zu einem kostenlosen Konzert in der Kirche von Veauce ein. Eine vibrierende dritte Ausgabe für Musikliebhaber. Ihr sonntäglicher Termin!

Italiano :

Provate l’emozione di LAMIFIAZIK! L’Orchestre d’Harmonie Éphémère, diretta da Denis Auger, vi invita a un concerto gratuito nella chiesa di Veauce. Una terza edizione vibrante per gli amanti della musica. Il vostro appuntamento domenicale!

Espanol :

¡Viva la emoción de LAMIFIAZIK! La Orchestre d’Harmonie Éphémère, dirigida por Denis Auger, le invita a un concierto gratuito en la iglesia de Veauce. Una vibrante tercera edición para los amantes de la música. ¡Su cita del domingo!

L’événement Concert d’Orchestre d’Harmonie Ephémère Veauce a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de tourisme Val de Sioule