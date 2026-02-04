Concert d’orchestres à vent franco-allemand Haguenau

Concert d’orchestres à vent franco-allemand

Le Concert de l’Orchestre d’Harmonie 2e Cycle de l’École Municipale de Musique et de Danse de Haguenau et du Bläser Jugend Orchester de Landau réunit les deux villes jumelées pour clôturer la quinzaine dédiée à l’Allemagne. Ce moment musical symbolise l’amitié franco-allemande à travers un programme festif et varié, interprété par de jeunes musiciens passionnés, célébrant la musique comme lien entre les cultures.

Direction musicale EMMDH Jean-Noël Auer Landau Jochen Schnepf

The Concert by the Orchestre d?Harmonie 2e Cycle de l?École Municipale de Musique et de Danse de Haguenau and the Bläser Jugend Orchester de Landau brings together the two twin towns to close the fortnight dedicated to Germany.

