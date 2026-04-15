Roppentzwiller

Concert d’Orchestres d’Accordeon

rue principale Roppentzwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02 23:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Créer un pont musical entre nos 2 régions et pays . Et tissé des liens d’amitié avec nos amis allemands

L’Orchestre d’Accordeon du Sundgau accueille l’Orchestre proAKKORDeon de Wôrrstadt pour un partage musical entre les musiciens et le public , chaque orchestre dans sa spécificité . Créer un pont musical entre nos 2 régions et pays . Et tissé des liens d’amitié avec nos amis allemands .

rue principale Roppentzwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 69 02 45 jmschnecken@orange.fr

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English :

Create a musical bridge between our 2 regions and countries. And forge ties of friendship with our German friends

L’événement Concert d’Orchestres d’Accordeon Roppentzwiller a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Sundgau