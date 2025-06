Concert d’orchestres d’Harmonie – Asnières-la-Giraud 14 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Concert d’orchestres d’Harmonie Église Asnières-la-Giraud Charente-Maritime

Au programme de cette prestation les formations d’orchestre à cordes de l’ADMS (Prélude, Medio-fino et Classicordes)

Direction Katharine SENIOR

.

Église

Asnières-la-Giraud 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09 secretariat@adms17.fr

English :

On the program: ADMS string orchestras (Prélude, Medio-fino and Classicordes)

Conducted by Katharine SENIOR

German :

Auf dem Programm dieser Aufführung: die Streichorchesterformationen der ADMS (Prélude, Medio-fino und Classicordes)

Leitung Katharine SENIOR

Italiano :

In programma: le orchestre d’archi dell’ADMS (Prélude, Medio-fino e Classicordes)

Diretto da Katharine SENIOR

Espanol :

En el programa: las orquestas de cuerda de la ADMS (Prélude, Medio-fino y Classicordes)

Bajo la dirección de Katharine SENIOR

