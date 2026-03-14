Concert d’orchestres

Maurrin Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Grand concert de l’orchestre Junior accompagné de l’orchestre Cocktail music le tout nouvel orchestre junior créé en même temps que les nouveaux locaux de l’école a fait du chemin depuis ses débuts. Venez partager cet après midi avec eux durant ce concert qui promet un grand moment musical.

Entrée libre Participation au chapeau. Buvette tenue par l’association de parents d’élèves de Bordères Castandet Maurrin .

Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 14 45 musique@cc-paysgrenadois.fr

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English : Concert d’orchestres

L’événement Concert d’orchestres Maurrin a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Grenade