Concert – Dorémifac invite les chœurs de Rennes 2 et de l’EHESP Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Jeudi 23 avril, 20h00 Gratuit

DoRéMiFac, ensemble étudiant de l’Université Rennes 2 invite les choeurs du personnel de Rennes 2 et de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), pour un concert partagé au Tambour.

Les chants interprétés par les choeurs du personnel de l’Université Rennes 2 et de l’EHESP proviennent de différents répertoires : jazz, traditionnel et variété française. De son côté, le choeur DoRéMiFac a choisi pour thématique la musique pop, des années 80 à nos jours.

À l’occasion du concert, les choristes seront accompagnés par des musiciennes et musiciens du Centre de formation des musiciens-intervenants (CFMI). Les trois chorales présenteront chacune leur répertoire avant de conclure par un final commun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T21:00:00.000+02:00

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http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/concert-doremifac-invite-choeurs-rennes-2-lehesp

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2



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