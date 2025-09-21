Concert d’orgue à 4 mains Cathédrale Saint-Léonce Fréjus

Concert d’orgue à 4 mains Cathédrale Saint-Léonce Fréjus dimanche 21 septembre 2025.

Concert d’orgue à 4 mains par Reitze SMITS et Bart JACOBS, proposé par les Amis de la Cathédrale de Fréjus.

Cathédrale Saint-Léonce Place Jean Charles FORMIGE, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498130151 http://www.cathedralefrejus.fr

(c) Amis de la Cathédrale de Fréjus