Concert d’orgue à 4 mains et 4 pieds SEMEAC Séméac

Concert d’orgue à 4 mains et 4 pieds

SEMEAC 54 Rue de la République Séméac Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Les élèves de la classe d’orgue de la Cité des Arts de Lescar sous la direction de leur professeur, Eric Saint-Marc sont heureux de vous accueillir à leur concert d’orgue à 4 mains et 4 pieds, retransmis sur grand écran.

65600 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The students of the organ class at Cité des Arts de Lescar under the direction of their teacher, Eric Saint-Marc are delighted to welcome you to their 4 hands and 4 feet organ concert, broadcast on a large screen.

