Concert d’orgue à Bernières le Patry Église Saint Gerbold Valdallière

Église Saint Gerbold Bernières-le-Patry Valdallière Calvados

Début : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Retrouvez le concert d’orgue donné par Tomoe Inomata. Titulaire de l’orgue de Notre Dame de St Lo, professeur au conservatoire de Vire, concertiste professionnelle avec des oeuvres de Bach, Brahms, Vierne…

Église Saint Gerbold Bernières-le-Patry Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 2 31 68 50 72

English : Concert d’orgue à Bernières le Patry

Watch the organ concert given by Tomoe Inomata. Holder of the organ of Notre Dame de St Lo, teacher at the conservatory of Vire, professional concert performer with works by Bach, Brahms, Vierne…

German : Concert d’orgue à Bernières le Patry

Hier finden Sie das Orgelkonzert von Tomoe Inomata. Sie ist Titularorganistin der Orgel von Notre Dame de St Lo, Lehrerin am Konservatorium von Vire, professionelle Konzertspielerin mit Werken von Bach, Brahms, Vierne…

Italiano :

Guarda il concerto d’organo di Tomoe Inomata. Titolare dell’organo di Notre Dame de St Lo, insegnante al conservatorio di Vire, concertista professionista con opere di Bach, Brahms, Vierne…

Espanol :

Vea el concierto de órgano ofrecido por Tomoe Inomata. Titular del órgano de Notre Dame de St Lo, profesor en el conservatorio de Vire, concertista profesional con obras de Bach, Brahms, Vierne…

