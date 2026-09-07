Concert d’orgue à la Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms, Basilique Notre-Dame-des-Doms, Avignon
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Notre-Dame-des-Doms · Avignon
Informations pratiques
Concert d’orgue à la Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms Samedi 19 septembre, 17h00 Basilique Notre-Dame-des-Doms Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Concert sur l’Orgue Doré de Piantanida et l’orgue de chœur de Mutin/Cavaillé-Coll par Chantal Lamoureux, Frédéric Monier, Jean-Michel Robbe, Michael Stoddart, Frédéric Barrot et Luc Antonini.
Œuvres de Froberger, Cabanilles, Frescobaldi, Mendelssohn, Brahms.
Renseignements :
Mail : contact@musique-sacree-en-avignon.org
Basilique Notre-Dame-des-Doms Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.metropole.diocese-avignon.fr [{« link »: « mailto:contact@musique-sacree-en-avignon.org »}]
Concert sur l’Orgue Doré de Piantanida et l’orgue de chœur de Mutin/Cavaillé-Coll par Chantal Lamoureux, Frédéric Monier, Jean-Michel Robbe, Michael Stoddart, Frédéric Barrot et Luc Antonini.
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- Midis-sandwichs, Bibliothèque Ceccano, Avignon 11 septembre 2026
- Babillages, Bibliothèque Ceccano, Avignon 12 septembre 2026
- Bienvenue à Fantômia !, Bibliothèque Ceccano, Avignon 12 septembre 2026
- Parlons ensemble, Bibliothèque Ceccano, Avignon 12 septembre 2026
- Babillages, Bibliothèque du Puzzle, Avignon 16 septembre 2026