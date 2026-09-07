Concert d’orgue à la Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms, Basilique Notre-Dame-des-Doms, Avignon

Informations pratiques

Concert d’orgue à la Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms Samedi 19 septembre, 17h00 Basilique Notre-Dame-des-Doms Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Concert sur l’Orgue Doré de Piantanida et l’orgue de chœur de Mutin/Cavaillé-Coll par Chantal Lamoureux, Frédéric Monier, Jean-Michel Robbe, Michael Stoddart, Frédéric Barrot et Luc Antonini.

Œuvres de Froberger, Cabanilles, Frescobaldi, Mendelssohn, Brahms.

Renseignements :

Mail : contact@musique-sacree-en-avignon.org

Basilique Notre-Dame-des-Doms Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.metropole.diocese-avignon.fr [{« link »: « mailto:contact@musique-sacree-en-avignon.org »}]

Concert sur l’Orgue Doré de Piantanida et l’orgue de chœur de Mutin/Cavaillé-Coll par Chantal Lamoureux, Frédéric Monier, Jean-Michel Robbe, Michael Stoddart, Frédéric Barrot et Luc Antonini.