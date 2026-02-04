CONCERT D’ORGUE À LA CATHÉDRALE CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE Perpignan

CONCERT D’ORGUE À LA CATHÉDRALE

CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE 1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

A la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Jean-Pierre Baston fera résonner le son de cet instrument majestueux.

.

CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE 1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Jean-Pierre Baston will make the sound of this majestic instrument resonate.

L’événement CONCERT D’ORGUE À LA CATHÉDRALE Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME