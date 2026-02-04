CONCERT D’ORGUE À LA CATHÉDRALE CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE Perpignan
CONCERT D’ORGUE À LA CATHÉDRALE CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE Perpignan dimanche 12 avril 2026.
CONCERT D’ORGUE À LA CATHÉDRALE
CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE 1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
A la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Jean-Pierre Baston fera résonner le son de cet instrument majestueux.
.
CATHEDRALE SAINT JEAN BAPTISTE 1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Jean-Pierre Baston will make the sound of this majestic instrument resonate.
L’événement CONCERT D’ORGUE À LA CATHÉDRALE Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME