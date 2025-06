Concert d’orgue à la Cathédrale Saint-Jérôme Rue Tour des Prisons Digne-les-Bains 10 juillet 2025 18:00

Début : 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-07-10 19:00:00

2025-07-10

2025-07-24

2025-08-07

Concert sur l’orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale Saint Jérôme. Des pièces allant de la période baroque à la période contemporaine.

Rue Tour des Prisons Cathédrale Saint-Jérôme

Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 30 80 82 orguesdesaintjerome@outlook.fr

English :

Concert on the Cavaillé-Coll organ in Saint Jerome Cathedral. Pieces from the Baroque to the contemporary period.

German :

Konzert auf der Cavaillé-Coll-Orgel der Kathedrale Saint Jerome. Stücke von der Barockzeit bis zur Gegenwart.

Italiano :

Concerto all’organo Cavaillé-Coll della Cattedrale di Saint Jérôme. Pezzi dal barocco al periodo contemporaneo.

Espanol :

Concierto en el órgano Cavaillé-Coll de la catedral de Saint Jérôme. Piezas del Barroco a la época contemporánea.

