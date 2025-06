Haut-Rhin

Concert d’orgue à la Chapelle du Parc de Wesserling – Hommage à Albert Schweitzer Dimanche 29 juin, 17h00 Chapelle du Parc de Wesserling Haut-Rhin

Entrée libre

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance et du 60e anniversaire de la mort d’Albert Schweitzer, ce concert rend hommage à cet homme d’exception, pasteur, théologien, philosophe, organiste, médecin et Prix Nobel de la Paix (1952), qui fonda un hôpital pour les lépreux à Lambaréné, au Gabon.

Au programme :

Des œuvres de JS. Bach, WA. Mozart, J. Brahms, FJ. Haydn, interprétées par Carolyn Shuster, organiste et musicologue franco-américaine.

Chapelle du Parc de Wesserling rue du parc wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est

