Concert d’orgue à la collégiale Saint-Pierre de Saint-Julien-du-Sault Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault

Concert d’orgue à la collégiale Saint-Pierre de Saint-Julien-du-Sault Samedi 20 septembre, 20h00 Collégiale Saint-Pierre Yonne

Participation libre

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

En compagnie de l’association Autour de l’orgue Renaissance, venez écouter l’un des quatre plus vieux orgues de France, l’orgue Renaissance (1568) de la collégiale Saint-Pierre de Saint-Julien-du-Sault, lors d’un concert de l’organiste Stéphane Fuget, de la chanteuse Claire Lefilliâtre et de la violoniste Jasmine Eudeline.

Collégiale Saint-Pierre Place du Général Leclerc, 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© Association Autour de l’orgue Renaissance