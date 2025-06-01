Concert d’orgue à la Collégiale St Barnard Les Escales Estivales de Romans Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère
Concert d’orgue à la Collégiale St Barnard Les Escales Estivales de Romans Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère samedi 13 septembre 2025.
Concert d’orgue à la Collégiale St Barnard Les Escales Estivales de Romans
Collégiale St Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-09-13 17:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-13 2025-09-27
L’Association des Amis de Saint Barnard vous propose de venir assister à des concerts d’orgue au sein de la Collégiale Saint Barnard pour un moment privilégié en musique.
Participation libre, ouvert à tous.
English :
The Association des Amis de Saint Barnard invites you to attend organ concerts at the Collégiale Saint Barnard for a special musical experience.
Free admission, open to all.
German :
Die Association des Amis de Saint Barnard bietet Ihnen die Möglichkeit, Orgelkonzerte in der Stiftskirche Saint Barnard zu besuchen, um einen besonderen Moment der Musik zu erleben.
Freie Teilnahme, offen für alle.
Italiano :
L’Association des Amis de Saint Barnard vi invita a partecipare ai concerti d’organo nella Collégiale Saint Barnard per un’esperienza musicale speciale.
Ingresso libero, aperto a tutti.
Espanol :
La Association des Amis de Saint Barnard le invita a asistir a conciertos de órgano en la Collégiale Saint Barnard para vivir una experiencia musical especial.
Entrada gratuita, abierta a todos.
