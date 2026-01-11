Concert d’orgue à la mairie du 16ème Mairie du 16e arrondissement PARIS
Concert d’orgue à la mairie du 16ème Mairie du 16e arrondissement PARIS vendredi 13 février 2026.
Le Conservatoire municipal du 16ᵉ arrondissement
vous invite à un concert exceptionnel pour célébrer l’arrivée de son nouvel
orgue-coffre, récemment acquis grâce au soutien de la Mairie du 16ᵉ arrondissement
et de la Ville de Paris.
Pour l’occasion, et parce qu’un
orgue-coffre est une version transportable de l’orgue à tuyaux, le concert se
déroulera dans la salle des fêtes de la Mairie du 16ᵉ, offrant au
public une occasion rare de découvrir cet instrument impressionnant et méconnu,
hors des murs du conservatoire. Il y en aura même deux, puisque le
conservatoire du 5ème nous fait l’honneur de nous prêter son
orgue-coffre.
Contrairement aux idées reçues, l’orgue
n’est pas réservé aux églises ou aux enterrements ! Ce concert mettra en
lumière la formidable versatilité de l’orgue-coffre, capable de se fondre dans
des univers très variés : musique de chambre, danse, ou encore musique
électronique.
Au programme :
– Concerto de Bach pour deux orgues et
quatuor à cordes
-Sicilienne, de Gabriel Fauré (violoncelle et orgue), accompagné de danse
– « Danse espagnole », avec
violons et orgues (composition originale de Raphaël Oliver)
-une improvisation des orgues avec alto
amplifié, rythmes électro et danse
Artistes :
Raphaël Oliver – orgue
Françoise Dornier – orgue
Frédérique Rouzeau – violon
Priscille Lachat-Sarrete – violon
Béatrice Noël – violoncelle
Maud Gastinel – alto
Natalia Masselot – danse
Yui Sugano – danse
Concert des enseignants du Conservatoire Francis Poulenc dans la salle des fêtes de la Mairie du 16ème, afin de célébrer l’arrivée de son nouvel orgue-coffre
Le vendredi 13 février 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Réservation via Weezevent: https://my.weezevent.com/concert-dorgue-a-la-mairie-du-16eme
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-13T20:30:00+01:00
fin : 2026-02-13T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-13T19:30:00+02:00_2026-02-13T20:30:00+02:00
Mairie du 16e arrondissement 71, avenue Henri Martin 75016 PARIS
Afficher la carte du lieu Mairie du 16e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire