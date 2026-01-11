Concert d’orgue à la mairie du 16ème Mairie du 16e arrondissement PARIS

Le Conservatoire municipal du 16ᵉ arrondissement

vous invite à un concert exceptionnel pour célébrer l’arrivée de son nouvel

orgue-coffre, récemment acquis grâce au soutien de la Mairie du 16ᵉ arrondissement

et de la Ville de Paris.

Pour l’occasion, et parce qu’un

orgue-coffre est une version transportable de l’orgue à tuyaux, le concert se

déroulera dans la salle des fêtes de la Mairie du 16ᵉ, offrant au

public une occasion rare de découvrir cet instrument impressionnant et méconnu,

hors des murs du conservatoire. Il y en aura même deux, puisque le

conservatoire du 5ème nous fait l’honneur de nous prêter son

orgue-coffre.

Contrairement aux idées reçues, l’orgue

n’est pas réservé aux églises ou aux enterrements ! Ce concert mettra en

lumière la formidable versatilité de l’orgue-coffre, capable de se fondre dans

des univers très variés : musique de chambre, danse, ou encore musique

électronique.

Au programme :

– Concerto de Bach pour deux orgues et

quatuor à cordes

-Sicilienne, de Gabriel Fauré (violoncelle et orgue), accompagné de danse

– « Danse espagnole », avec

violons et orgues (composition originale de Raphaël Oliver)

-une improvisation des orgues avec alto

amplifié, rythmes électro et danse

Artistes :

Raphaël Oliver – orgue

Françoise Dornier – orgue

Frédérique Rouzeau – violon

Priscille Lachat-Sarrete – violon

Béatrice Noël – violoncelle

Maud Gastinel – alto

Natalia Masselot – danse

Yui Sugano – danse

Le vendredi 13 février 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Réservation via Weezevent: https://my.weezevent.com/concert-dorgue-a-la-mairie-du-16eme

Tout public.

Mairie du 16e arrondissement 71, avenue Henri Martin 75016 PARIS



