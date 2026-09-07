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Concert d’orgue avec Franck Besingrand – organiste et compositeur, Eglise Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Andéol · Camaret-sur-Aigues

Concert d’orgue avec Franck Besingrand – organiste et compositeur, Eglise Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint Andéol
Adresse
68 Cours du Levant, 84850 Camaret-sur-Aigues
Ville
84850 Camaret-sur-Aigues
Département
Vaucluse

Concert d’orgue avec Franck Besingrand – organiste et compositeur Dimanche 20 septembre, 18h30 Eglise Saint Andéol Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

CONCERT D’ORGUE

avec Franck Besingrand – organiste et compositeur

Reconnu et apprécié, en tant qu’organiste et musicologue, comme spécialiste de l’époque de César Franck et de ses disciples (particulièrement Louis Vierne et Charles Tournemire).

Eglise Saint Andéol 68 Cours du Levant, 84850 Camaret-sur-Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
CONCERT D’ORGUE

©Franck Besingrand

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