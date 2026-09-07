Concert d’orgue avec Franck Besingrand – organiste et compositeur, Eglise Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues

Informations pratiques

Concert d’orgue avec Franck Besingrand – organiste et compositeur Dimanche 20 septembre, 18h30 Eglise Saint Andéol Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

CONCERT D’ORGUE

avec Franck Besingrand – organiste et compositeur

Reconnu et apprécié, en tant qu’organiste et musicologue, comme spécialiste de l’époque de César Franck et de ses disciples (particulièrement Louis Vierne et Charles Tournemire).

Eglise Saint Andéol 68 Cours du Levant, 84850 Camaret-sur-Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

CONCERT D’ORGUE

©Franck Besingrand