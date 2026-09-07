AGENDA · Camaret-sur-Aigues
Concert d’orgue avec Franck Besingrand – organiste et compositeur, Eglise Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Andéol · Camaret-sur-Aigues
Informations pratiques
Concert d’orgue avec Franck Besingrand – organiste et compositeur Dimanche 20 septembre, 18h30 Eglise Saint Andéol Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
CONCERT D’ORGUE
avec Franck Besingrand – organiste et compositeur
Reconnu et apprécié, en tant qu’organiste et musicologue, comme spécialiste de l’époque de César Franck et de ses disciples (particulièrement Louis Vierne et Charles Tournemire).
Eglise Saint Andéol 68 Cours du Levant, 84850 Camaret-sur-Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
CONCERT D’ORGUE
©Franck Besingrand
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