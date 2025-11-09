Concert d’orgue avec l’ensemble vocal Philae Gerstheim
1 rue de l’Eglise Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-11-09 17:00:00
Concert d’orgue accompagné de l’ensemble vocal Philae qui interprètera Requiem œuvre majeure et emblématique du compositeur français Maurice DURUFLE. .
1 rue de l’Eglise Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 91 65 97 amokernger@gmail.com
