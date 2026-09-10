AGENDA · Pontmain
Concert d’orgue, Basilique de Pontmain 53220, Pontmain
dimanche 20 septembre 2026 · Basilique de Pontmain 53220 · Pontmain
Informations pratiques
Concert d’orgue Dimanche 20 septembre, 18h00 Basilique de Pontmain 53220 Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
Concert d’orgue à la basilique avec Véronique Delarose (orgue) et Gaëtan Manchon (trompette)
Basilique de Pontmain 53220 2 place de la basilique Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire
Concert d’orgue à la basilique avec Véronique Delarose (orgue) et Gaëtan Manchon (trompette)
©Sanctuaire de Pontmain
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