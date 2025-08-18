CONCERT D’ORGUE & BOMBARDE Mende
CONCERT D'ORGUE & BOMBARDE Mende lundi 18 août 2025.
Lozère
Place Urbain V Mende Lozère
18 août 2025 20:30:00
fin : 2025-08-18
2025-08-18
Concert par Mickaël Gaborieau, cotitulaires des orgues de la basilique de Sainte-Anne d'Auray et Fabrice LOTHODÉ, professeur de bombarde à l'École Jean-Claude Jégat de l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés de Ste-Anne d'Auray.
Libre participation.
Proposé par Les Amis de l'Orgue et de la Cathédrale de Mende dans le cadre du festival Les lundis de l'orgue.
Place Urbain V
Mende 48000 Lozère Occitanie info@orgue-mende.fr
