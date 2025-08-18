CONCERT D’ORGUE & BOMBARDE Mende

Lozère

CONCERT D’ORGUE & BOMBARDE Place Urbain V Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Début : 2025-08-18 20:30:00

2025-08-18

Concert par Mickaël Gaborieau, cotitulaires des orgues de la basilique de Sainte-Anne d’Auray et Fabrice LOTHODÉ, professeur de bombarde à l’École Jean-Claude Jégat de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Ste-Anne d’Auray.

Libre participation.

Proposé par Les Amis de l’Orgue et de la Cathédrale de Mende dans le cadre du festival Les lundis de l’orgue . .

Place Urbain V

Mende 48000 Lozère Occitanie info@orgue-mende.fr

