Concert d’orgue Cernay

L’organiste cernéen Mathieu Freyburger interprétera des Noëls baroques ainsi que des œuvres d’Eugène Gigout, à l’occasion des festivités marquant le centenaire de la consécration de l’église Saint-Étienne.
English :
Cerné organist Mathieu Freyburger will perform Baroque Christmas carols and works by Eugène Gigout, to mark the centenary of the consecration of Saint-Étienne church.
German :
Der Organist Mathieu Freyburger aus Cerné wird anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Einweihung der Kirche Saint-Étienne barocke Weihnachtslieder und Werke von Eugène Gigout spielen.
Italiano :
L’organista Mathieu Freyburger suonerà canti natalizi barocchi e opere di Eugène Gigout nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della consacrazione della chiesa di Saint-Étienne.
Espanol :
El organista Mathieu Freyburger interpretará villancicos barrocos y obras de Eugène Gigout en el marco de las celebraciones del centenario de la consagración de la iglesia de Saint-Étienne.
