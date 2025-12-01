Concert d’orgue

Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26 17:00:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

L’organiste cernéen Mathieu Freyburger interprétera des Noëls baroques ainsi que des œuvres d’Eugène Gigout, à l’occasion des festivités marquant le centenaire de la consécration de l’église Saint-Étienne.

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Cerné organist Mathieu Freyburger will perform Baroque Christmas carols and works by Eugène Gigout, to mark the centenary of the consecration of Saint-Étienne church.

German :

Der Organist Mathieu Freyburger aus Cerné wird anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Einweihung der Kirche Saint-Étienne barocke Weihnachtslieder und Werke von Eugène Gigout spielen.

Italiano :

L’organista Mathieu Freyburger suonerà canti natalizi barocchi e opere di Eugène Gigout nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della consacrazione della chiesa di Saint-Étienne.

Espanol :

El organista Mathieu Freyburger interpretará villancicos barrocos y obras de Eugène Gigout en el marco de las celebraciones del centenario de la consagración de la iglesia de Saint-Étienne.

