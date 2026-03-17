Concert d’orgue Daniel Maurer Domgermain Église Saint-Maurice de Domgermain Domgermain
Concert d’orgue Daniel Maurer Domgermain Église Saint-Maurice de Domgermain Domgermain dimanche 12 avril 2026.
Concert d’orgue Daniel Maurer Domgermain
Église Saint-Maurice de Domgermain Rue de l’Église Domgermain Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Daniel Maurer, titulaire de l’orgue de l’église Saint-Thomas à Strasbourg, rejouera à l’identique le concert donné par Michel Chapuis à Domgermain le 9 avril 1976.Tout public
0 .
Église Saint-Maurice de Domgermain Rue de l’Église Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 062210371
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Daniel Maurer, titular organist at Saint-Thomas church in Strasbourg, will perform an identical version of the concert given by Michel Chapuis in Domgermain on April 9, 1976.
L’événement Concert d’orgue Daniel Maurer Domgermain Domgermain a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES