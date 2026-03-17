Concert d’orgue Daniel Maurer Domgermain Église Saint-Maurice de Domgermain Domgermain

Concert d’orgue Daniel Maurer Domgermain

Église Saint-Maurice de Domgermain Rue de l’Église Domgermain Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Daniel Maurer, titulaire de l’orgue de l’église Saint-Thomas à Strasbourg, rejouera à l’identique le concert donné par Michel Chapuis à Domgermain le 9 avril 1976.Tout public

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Église Saint-Maurice de Domgermain Rue de l’Église Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 062210371

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English :

Daniel Maurer, titular organist at Saint-Thomas church in Strasbourg, will perform an identical version of the concert given by Michel Chapuis in Domgermain on April 9, 1976.

L’événement Concert d’orgue Daniel Maurer Domgermain Domgermain a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES