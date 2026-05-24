CONCERT D’ORGUE DANS LE CADRE DES HEURES D’ORGUES DUO IN CYMBALI ET ORGANO LE ROY DANSE, L’ORGUE ENTRE MUSIQUE SAVANTE ET TRADITION POPULAIRE Saint-Guilhem-le-Désert samedi 20 juin 2026.
17 Rue de la Chapelle des Pénitents Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
In dulci jubilo
Programme
Antonio Valente (1520 environ 1601) Sonata dell’Intorcia
Gregorio Strozzi (1615 1687) Sonata per l’organo del palazzo reale
Anonyme XVIIIe Canzona da sonar organi, 1774
Michael Schultz (XVIe) Entrée Allemande Courante Galliarde Les coqs Courante II
Fray Antonio Martín y Coll (c. 1680 1734) Allemande El Villano Danza del Acha
Anonyme français XVIIe Allemande et salterello Chanson La courante du roy Tourdion
Jean-Baptiste Lully (1632 1687) Passacaille
Jean-Philippe Rameau (1683 1764) Air vif Rondeau
In Cymbali et Organo Duo orgue et percussions
Silvano Rodi, orgue, clavecin
Sonia Borella, percussions et galanteries .
17 Rue de la Chapelle des Pénitents Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie culture@saint-guilhem-le-desert.com
English :
As part of the Les journées de Gellone festival, an organ concert and a conference on monumental sculpture at Saint-Gilles and its Languedoc relatives (Gellone, Aniane, Nîmes, Beaucaire): new archaeological approaches.
