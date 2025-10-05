Concert d’orgue de Chris Jarrett Wissembourg
Concert d’orgue de Chris Jarrett Wissembourg dimanche 5 octobre 2025.
Concert d’orgue de Chris Jarrett
Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-05 16:00:00
Assistez aux improvisations exceptionnelles « New Journeys » de Chris Jarrett sur l’orgue Dubois. Plateau au profit de la conférence Saint-Vincent de-Paul.
Avenue de la Sous-Préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 16 31 cpstbenoit@gmail.com
English :
Enjoy Chris Jarrett’s exceptional « New Journeys » improvisations on the Dubois organ. Benefit concert for the Saint-Vincent de-Paul Conference.
German :
Erleben Sie die außergewöhnlichen Improvisationen « New Journeys » von Chris Jarrett auf der Dubois-Orgel. Plateau zu Gunsten der Konferenz Saint-Vincent de-Paul.
Italiano :
Assistete alle eccezionali improvvisazioni di Chris Jarrett « New Journeys » sull’organo Dubois. Concerto di beneficenza per la Conferenza di Saint-Vincent de-Paul.
Espanol :
Asista a las excepcionales improvisaciones « Nuevos viajes » de Chris Jarrett en el órgano Dubois. Concierto benéfico para la Conferencia Saint-Vincent de-Paul.
