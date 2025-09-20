Concert d’orgue de Joeffrey Miallon Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

L’association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard en collaboration avec les amis de l’orgue de St Antoine l’Abbaye vous propose un concert d’orgue ouvert à tous le cadre de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine.

Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orguessaintbarnard@yahoo.fr

English :

The Association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard, in collaboration with the Friends of the organ at St Antoine l’Abbaye, is offering an organ concert open to all as part of the 42nd European Heritage Days.

German :

Der Verein der Freunde der Orgel der Stiftskirche Saint Barnard und die Orgelfreunde von St Antoine l’Abbaye laden Sie zu einem Orgelkonzert ein, das im Rahmen der 42.

Italiano :

L’Association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard (Amici dell’Organo della Collegiata di Saint Barnard), in collaborazione con gli Amici dell’Organo di St Antoine l’Abbaye, propone un concerto d’organo aperto a tutti nell’ambito delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

La Association des Amis de l’Orgue de la Collégiale Saint Barnard (Asociación de Amigos del Órgano de la Colegiata Saint Barnard), en colaboración con los Amigos del Órgano de St Antoine l’Abbaye, ofrece un concierto de órgano abierto a todos en el marco de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio.

