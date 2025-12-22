Concert d’orgue de la nouvelle année, Église Saint-Denis Sainte-Adresse

Concert d’orgue de la nouvelle année

Église Saint-Denis Place Masquelier, 76310 Sainte-Adresse Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

L’Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Denis de Sainte-Adresse organise un concert d’orgue pour la nouvelle année à l’Église Saint-Denis de Sainte-Adresse, par Daniel Basset et Daniel Darmony. .

Église Saint-Denis Place Masquelier, 76310 Sainte-Adresse Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 05 07 communication@sainte-adresse.fr

