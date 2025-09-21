Concert d’orgue de Martin Gregorius, organiste titulaire de la basilique Saint-Jacques de Straubing (Allemagne) Basilique Saint-Denis Saint-Denis

Concert d’orgue de Martin Gregorius, organiste titulaire de la basilique Saint-Jacques de Straubing (Allemagne) Dimanche 21 septembre, 17h30 Basilique Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Gratuit

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Concert d’orgue avec Martin Gregorius

PROGRAMME

NICOLAS DE GRIGNY (1672–1703)

Hymne A solis ortus

I. Plein Jeu

II. Fugue à 5

III. Trio

IV. Point d’Orgue sur les Grands Jeux

SIGFRID KARG-ELERT (1870–1937)

Trois Impressions op. 108

I. Sunset (Coucher de soleil)

II. Starlight (Sous le ciel étoilé)

III. Elegiac Poem (Poème élégiaque)

MARTIN GREGORIUS (*1991)

Improvisation

AUGUST GOTTFRIED RITTER (1811–1885)

Sonate en la mineur op. 23 No. 3

Martin GREGORIUS, né en 1991 à Gdynia (Pologne), a terminé ses études à l’Académie de Musique de Gdansk (Pologne), à ​​l’Académie de Musique de Detmold (Allemagne) et aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon, où il a obtenu un diplôme d’artiste interprète en orgue (Konzertexamen), ainsi qu’en improvisation, écriture et musique sacrée. Il a été élève de Michel Bouvard, Hanna Dys, Thierry Escaich, François Espinasse, László Fassang, Olivier Latry, Philippe Lefebvre, Tomasz Adam Nowak, Roman Perucki, Pierre Pincemaille et Liesbeth Schlumberger.

En 2017, il a obtenu un doctorat en interprétation musicale à l’Académie de Musique de Poznan (Pologne), avec pour sujet de thèse : « Entre improvisation et composition. L’école française d’orgue à la lumière des représentants choisis. »

Suite à sa participation aux concours internationaux d’orgue et d’improvisation, Martin Gregorius a remporté de nombreux prix en Allemagne, Autriche, Italie, Luxembourg et Pologne. En 2016, il a obtenu les Premiers Prix aux Concours Internationaux d’Improvisation : Westfalen Impro 6 à Münster/Billerbeck (Allemagne) et à Aigen-Schlägl (Autriche). Il a également reçu des distinctions et des bourses du Président de la République de Pologne et du Ministre de la Culture de Pologne.

Il a participé à de nombreuses masterclasses d’interprétation et d’improvisation à l’orgue avec Paolo Crivellaro, Pieter van Dijk, Andrés Cea Galán, Ludger Lohmann, Michel Radulescu, Louis Robilliard, Wolfgang Seifen et Wolfgang Zerer.

Martin Gregorius s’est fait reconnaître comme concertiste dans de nombreux pays en Europe, aux États-Unis et dans les plus importantes salles de concerts au Japon. Il a joué sous la direction de chefs d’orchestre tels que Matthias Bamert, Simon Gaudenz, Yuki Kakiuchi, Max Pommer, Shuntaro Sato, Kanade Yokoyama, et a collaboré avec des orchestres prestigieux tels que le Sapporo Symphony Orchestra, le Prague Symphony Orchestra et la Nordwestdeutsche Philharmonie. Pour la saison 2017/2018, il était organiste titulaire au Kitara Concert Hall de Sapporo (Japon), où il a enregistré son premier album, Stained Glass Dances. De 2018 à 2021, Martin Gregorius a été organiste titulaire à l’église de Saint-Pancrace de Gütersloh (Allemagne).

En 2020, il a été nommé professeur d’orgue et d’improvisation au Conservatoire de Musique de Ratisbonne (Allemagne) et, en 2023, professeur d’improvisation à l’Université de Musique et des Arts de Munich. Depuis 2021, il est organiste titulaire du grand orgue de la Basilique Saint-Jacques de Straubing.

Basilique Saint-Denis Rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148098354 https://www.saint-denis-basilique.fr Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250, une première église voit le jour sans doute au Ve siècle.

Dès la mort du roi Dagobert, en 639, et jusqu’au XIXe siècle, l’abbatiale de Saint-Denis accueille la sépulture de 43 rois, 32 reines et une dizaine de serviteurs de la monarchie. Elle devient peu à peu le plus important ensemble en Europe de sculptures funéraires réalisées du XIIe au XVIe siècle. En parcourant la basilique cathédrale Saint-Denis et sa crypte, vous croiserez les plus célèbres rois et reines de France. Ils témoignent du pouvoir des plus grandes dynasties françaises, depuis les Mérovingiens jusqu’aux Capétiens, en passant par les Carolingiens. Découvrez les effigies de Dagobert, Pépin le Bref, Anne de Bretagne, François Ier, Louis XVI et Marie-Antoinette, ou encore le tombeau d’Henri II et de Catherine de Médicis !

La basilique des XIIe-XIIIe siècles, telle qu’on la connaît aujourd’hui, mesure 108 mètres de long et ses voûtes culminent à 29 mètres. Son immense transept est illuminé par deux roses somptueuses de plus de 12 mètres de diamètre qui servirent de modèle pour Notre-Dame de Paris. En transports : Ligne 13 du métro, station Basilique de Saint-Denis (sans ascenseur), à 100 mètres du monument. RER D, arrêt Saint-Denis, puis Tramway T1 (5 minutes) ou 15 minutes à pied. RER B (puis Bus 153 ou 253). En voiture : À 9 km du centre de Paris : accès par Porte de La Chapelle, puis A1, sortie Saint-Denis – centre ville. À porte de Paris, Saint-Denis, suivre panneau vert « Saint-Denis Centre » sur la droite. Puis se diriger vers le Parking Indigo dénommé « Basilique », situé à 100 mètres du monument. Le centre ville de Saint-Denis est piétonnier.

