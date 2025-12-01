Concert d’orgue de Noël à l’église Saint Denis

9 Rue Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Un concert d’Orgue de Noël par Pierre de KERGOMMEAUX vous est proposé le dimanche 21 décembre 2025.

Organisé par l’association Renaissance des Orgues d’Amboise. .

9 Rue Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English : Christmas organ concert at Saint Denis Church

A Christmas organ concert by Pierre de KERGOMMEAUX will be held on Sunday, 21st December 2025.

German :

Ein weihnachtliches Orgelkonzert von Pierre de KERGOMMEAUX wird am Sonntag, den 21. Dezember 2025, angeboten.

Italiano :

Domenica 21 dicembre 2025 si terrà un concerto d’organo natalizio di Pierre de KERGOMMEAUX.

Espanol : Concierto de órgano navideño en la iglesia Saint Denis

El domingo 21 de diciembre de 2025 se celebrará un concierto de órgano navideño a cargo de Pierre de KERGOMMEAUX.

L’événement Concert d’orgue de Noël à l’église Saint Denis Amboise a été mis à jour le 2025-11-24 par OFFICE AMBOISE