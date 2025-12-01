Concert d’orgue de Noël Amboise
Concert d’orgue de Noël Amboise dimanche 21 décembre 2025.
Concert d’orgue de Noël
21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire
Venez assister le dimanche 21 décembre 2025 à un concert d’Orgue de Noël Noëls traditionnels et populaires par Pierre de KERGOMMEAUX.
Accès libre. .
English : Christmas organ concert
Enjoy a Christmas organ concert entitled ‘Traditional and Popular Christmas Carols’ by Pierre de KERGOMMEAUX on Sunday 21st December 2025.
