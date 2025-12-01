Concert d’orgue de Noël Amboise

Concert d’orgue de Noël

21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Venez assister le dimanche 21 décembre 2025 à un concert d’Orgue de Noël Noëls traditionnels et populaires par Pierre de KERGOMMEAUX.

Accès libre. .

21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 association@orgue-amboise.org

English : Christmas organ concert

Enjoy a Christmas organ concert entitled ‘Traditional and Popular Christmas Carols’ by Pierre de KERGOMMEAUX on Sunday 21st December 2025.

