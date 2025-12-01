Concert d’Orgue de Noël Confolens
Le dimanche 21 décembre, à 16 h 30 à l’église st Maxime à Confolens, se produira Frédéric Ledroit, titulaire des grandes orgues de la cathédrale saint Pierre d’Angoulême. Il jouera des oeuvres de J-S Bach, M. Corrette, A.Guilmant, L. Vierne…
Eglise Saint-Maxime Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 24 11
English :
On Sunday December 21, at 4:30 p.m. in Confolens’ Eglise St Maxime, Frédéric Ledroit, titular organist of Angoulême’s Cathedral Saint Pierre, will perform works by J-S Bach, M. Corrette, A.Guilmant, L. Vierne and others. He will play works by J-S Bach, M. Corrette, A.Guilmant, L. Vierne…
German :
Am Sonntag, den 21. Dezember, wird Frédéric Ledroit, Titularorganist der Kathedrale St. Pierre in Angoulême, um 16:30 Uhr in der Kirche St Maxime in Confolens auftreten. Er wird Werke von J-S Bach, M. Corrette, A. Guilmant, L. Vierne… spielen.
Italiano :
Domenica 21 dicembre, alle 16.30 nella chiesa di St Maxime a Confolens, si esibirà Frédéric Ledroit, organista titolare della Cattedrale di St Pierre ad Angoulême. Suonerà opere di J-S Bach, M. Corrette, A. Guilmant, L. Vierne…
Espanol :
El domingo 21 de diciembre, a las 16:30 h en la iglesia de St Maxime de Confolens, actuará Frédéric Ledroit, organista titular de la catedral de St Pierre de Angulema. Tocará obras de J-S Bach, M. Corrette, A.Guilmant, L. Vierne…
