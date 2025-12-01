Concert d’orgue de Noël Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf Valence

Concert d’orgue de Noël

Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence Drôme

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Concert de Noël.

Petit Choeur de Saint-Ruf, orgue, instruments.

Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orguestemplevalence@yahoo.fr

English :

Christmas concert.

Petit Choeur de Saint-Ruf, organ, instruments.

