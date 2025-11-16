Concert d’orgue Rue Jean-Jacques Rousseau Decize

Concert d’orgue

Eglise Saint-Aré Decize

16 novembre 2025, 16:00-17:30

fin : 2025-11-16 17:30:00

2025-11-16

Concert d’orgue exceptionnel avec ce récital, interprété par Alice Bénévise, Matthieu Germain et Pierre Volut (au récit),

qui rendra hommage à trois organistes aveugles decizois et leurs contemporains.

La participation à ce concert se fera au chapeau .

Organisé par l’association Planète des Songes, en partenariat avec la Municipalité de Decize et l’association Pour l’Église de Saint-Aré . .

Rue Jean-Jacques Rousseau, Eglise Saint-Aré, Decize 58300, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté

