Concert d’orgue Rue Jean-Jacques Rousseau Decize

Rue Jean-Jacques Rousseau Eglise Saint-Aré Decize Nièvre
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
2025-11-16
Concert d’orgue exceptionnel avec ce récital, interprété par Alice Bénévise, Matthieu Germain et Pierre Volut (au récit),
qui rendra hommage à trois organistes aveugles decizois et leurs contemporains.
La participation à ce concert se fera au chapeau .
Organisé par l’association Planète des Songes, en partenariat avec la Municipalité de Decize et l’association Pour l’Église de Saint-Aré . .
Rue Jean-Jacques Rousseau Eglise Saint-Aré Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
