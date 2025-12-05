Concert d’orgue des Rameaux Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf Valence

Concert d’orgue des Rameaux

Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence Drôme

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Concert choeur et orgue.

Atelier Choral Elisabeth de Mestral, direction et Hugues Laurent, organiste.

English :

Choir and organ concert.

Choral workshop: Elisabeth de Mestral, conductor and Hugues Laurent, organist.

