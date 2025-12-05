Concert d’orgue des Rameaux Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf Valence
Concert d’orgue des Rameaux Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf Valence dimanche 29 mars 2026.
Concert d’orgue des Rameaux
Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Concert choeur et orgue.
Atelier Choral Elisabeth de Mestral, direction et Hugues Laurent, organiste.
.
Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orguestemplevalence@yahoo.fr
English :
Choir and organ concert.
Choral workshop: Elisabeth de Mestral, conductor and Hugues Laurent, organist.
