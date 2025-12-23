Concert d’orgue donné par Mme Camille BLOCHE, Route de Bretagne Bretteville-sur-Odon

Concert d’orgue donné par Mme Camille BLOCHE

Organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de Bretteville-sur-Odon

L’Association des Amis de l’Orgue de Bretteville-sur-Odon, fidèle à son objectif de mise en valeur de l’instrument de l’église paroissiale, organise un concert d orgue le jeudi 8 janvier 2026. Il sera donné par Mme Camille BLOCHE.

Camille suit tout d’abord un double cursus instrumental au CRR de Caen où elle étudie le piano auprès d’A.M. Bastard et d’O. Peyrebrune ainsi que l’orgue dans la classe d’Erwan Le Prado et de Saki Aoki, jusqu’à l’obtention de la Licence d’Interprète, mention Très Bien.

En 2018, elle obtient un Master d’Orgue avec mention Très Bien à l’Académie Royale de Musique de Copenhague et termine en 2020 un Master d’interprétation à la Högskola för musik de Göteborg où elle étudie l’orgue auprès de Hans Davidsson et le clavicorde avec Ulrika Davidsson. Elle y obtient le prix Ellis Ullmans Minnesfond ainsi que le GIOA Young Organ Scholar Award .

Camille a également étudié auprès de Daniel Moult à Londres et a participé à de nombreuses Master classes et académies en France et à l’étranger. Elle est aussi titulaire d’une Licence de Musicologie obtenue à l’Université de la Sorbonne.

Elle se distingue dans plusieurs concours internationaux: finaliste du Grand Prix J.L. Florentz à Angers, 1er prix à l’unanimité du Concours Bach de Nemours, 3ème prix au Concours International de Dudelange, mention honorifique au Concours International de Miami ainsi que le 2ème prix et un prix spécial au Concours International de Biarritz. Elle est régulièrement invitée à jouer en Suède (cathédrales de Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg; festivals d’orgue de Lövsta Bruk, Karlskrona, Mälaröarna, Norrköping, Alingsås, Tjällmo…) ainsi qu’à l’étranger (France, Allemagne, Danemark, Norvège).

De 2013 à 2017 elle a enseigné le piano et l’orgue à l’école de musique de Saint-Lô. Parallèlement à ses études au Danemark elle a été organiste assistante à la Jesuskirke de Copenhague et, depuis 2018, est organiste et professeur d’orgue l’église d’Älvsborg à Göteborg. Elle enseigne aussi régulièrement au sein de l’Académie Internationale d’Orgue de Göteborg, dans le cadre d’académies estivales suédoises et au lycée musical de Göteborg.

Son concert propose une rencontre entre la musique baroque nordique et l’orgue ibérique . II comprend les œuvres suivantes:

Dietrich Buxtehude (1637-1707): Toccata en Fa Majeur Bwv 156

Matthias Weckmann (1616-1674): Canzon en Do

Georg Böhm (1661-1733): Partita super Freu dich sehr, o meine Seele

Andreas Düben (1590-1662): Fantaisie en La

Gustav Düben (1628-1690): Suite en ré mineur (Prélude Allemande Courante Sarabande)

William Byrd (1540-1623): The Queen’s Alman

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Unter der Linden Grüne

Juan Cabanilles (1644-1712): Tiento por A la mi re

Rappelons que l’orgue de Bretteville-sur-Odon est de conception et de réalisation récentes (1989, de la manufacture Daniel Birouste). Inspiré du style ibérique, il est de très belle facture et complète de façon originale la riche palette sonore des grands instruments de l’agglomération caennaise.

Entrée libre, libre participation aux frais. Organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de Bretteville-sur-Odon .

Route de Bretagne Eglise de Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie

