CONCERT D’ORGUE : DOUBLE JEU ! à la collégiale Saint-Barnard Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère

CONCERT D’ORGUE : DOUBLE JEU ! à la collégiale Saint-Barnard Samedi 20 septembre, 17h00 Collégiale Saint-Barnard Drôme

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Concert de Joffrey Miallon, étudiant au Conservatoire national de Lyon.

En collaboration avec les Amis de l’orgue de Saint-Antoine l’Abbaye

Collégiale Saint-Barnard Parvis Jean XXIII, 26100, Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

