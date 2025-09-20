Concert d’orgue du Conservatoire Église Saint-Pierre Saint-Chamond

Concert d’orgue du Conservatoire Église Saint-Pierre Saint-Chamond samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez découvrir le talent de la jeune génération et redécouvrir les sonorités majestueuses de cet instrument incroyable, dans un lieu chargé d’histoire.

Église Saint-Pierre 1 Rue de la Fenderie, 42400 Saint-Chamond, France Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

©Amis des Orgues de St-Pierre