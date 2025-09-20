Concert d’orgue du Conservatoire Église Saint-Pierre Saint-Chamond
Concert d’orgue du Conservatoire Samedi 20 septembre, 11h00 Église Saint-Pierre Loire
Venez découvrir le talent de la jeune génération et redécouvrir les sonorités majestueuses de cet instrument incroyable, dans un lieu chargé d’histoire.
Église Saint-Pierre 1 Rue de la Fenderie, 42400 Saint-Chamond, France Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
©Amis des Orgues de St-Pierre