Concert d’Orgue du festival d’orgue de Chamonix-Mont-Blanc Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Concert d’Orgue du festival d’orgue de Chamonix-Mont-Blanc

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Dans le cadre du festival d’orgue de Chamonix. Organiste KONSTANTIN VOLOSTNOV (BERLIN)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) HUGO DISTLER (1908-1942) CÉSAR FRANCK (1822-1890) JOHANN SEBAS-TIAN BACH (1685-1750)

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 17 52

English :

As part of the Chamonix Organ Festival. Organist KONSTANTIN VOLOSTNOV (BERLIN)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) HUGO DISTLER (1908-1942) CÉSAR FRANCK (1822-1890) JOHANN SEBAS-TIAN BACH (1685-1750)

German :

Im Rahmen des Orgelfestivals von Chamonix. Organist KONSTANTIN VOLOSTNOV (BERLIN)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) HUGO DISTLER (1908-1942) CÉSAR FRANCK (1822-1890) JOHANN SEBASTIAN-TIAN BACH (1685-1750)

Italiano :

Nell’ambito del Festival Organistico di Chamonix. Organista KONSTANTIN VOLOSTNOV (BERLINO)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) HUGO DISTLER (1908-1942) CÉSAR FRANCK (1822-1890) JOHANN SEBAS-TIAN BACH (1685-1750)

Espanol :

En el marco del Festival de Órgano de Chamonix. Organista KONSTANTIN VOLOSTNOV (BERLÍN)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) HUGO DISTLER (1908-1942) CÉSAR FRANCK (1822-1890) JOHANN SEBAS-TIAN BACH (1685-1750)

