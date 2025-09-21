Concert d’orgue Église Évian-les-Bains

Concert d’orgue Église Évian-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

Concert d’orgue Dimanche 21 septembre, 18h00 Église Haute-Savoie

Chapeau à la sortie

Informations : Pierre-vital COCHARD

06 11 70 90 68 / pv.cochard@free.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T18:45:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T18:45:00

L’occasion d’entendre les multiples sonorités de cet instrument extraordinaire lors d’un concert d’improvisation en lien avec l’exposition du palais Lumière « Paris Bruxelles 1880-19143 par Jean-François Vaucher et Stan Théodas.

Église 16 Rte du Club Hippique, 74500 Évian-les-Bains, France Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

