Concert d’orgue Église Notre-Dame-de-la-Nativité Le Mée-sur-Seine

Concert d’orgue Dimanche 21 septembre, 15h30 Église Notre-Dame-de-la-Nativité Seine-et-Marne

Concert d’orgue Jeunes Talents

A l’orgue, William Gross et Jacques de Mathan, avec la participation de la soprane Linda Le Nepveu.

Œuvres de Jean-Sébastien Bach, César Franck, Maurice Duruflé, Louis Vierne.

Église Notre-Dame-de-la-Nativité 500 rue de l’Église 77350 Le Mée-sur-Seine Le Mée-sur-Seine 77350 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 87 55 00 https://www.lemeesurseine.fr/evenements/ https://www.facebook.com/villedumeesurseine/;https://www.instagram.com/villedumeesurseine/;https://www.youtube.com/channel/UCs0EpBtiXERcHIBasLLL2kw;https://www.youtube.com/channel/UCs0EpBtiXERcHIBasLLL2kw

