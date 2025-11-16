concert d’orgue église saint-aré Decize

concert d’orgue église saint-aré Decize dimanche 16 novembre 2025.

concert d’orgue Dimanche 16 novembre, 16h00 église saint-aré Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-16T16:00:00 – 2025-11-16T19:00:00

Fin : 2025-11-16T16:00:00 – 2025-11-16T19:00:00

concert d’orgue à l’église le dimanche 16 novembre à 16h par Alice Bénévise, organiste de Nevers, autour de 3 organistes decizois.

Partenariat Ville de Decize, Association pour l’Eglise St-Aré et asso Planète des Songes.

église saint-aré église saint aré Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

le dimanche 16 novembre à 16h par Alice Bénévise, organiste de Nevers, concert orgue