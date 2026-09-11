Concert d’orgue, Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Concert d’orgue Dimanche 20 septembre, 16h30 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers de la musique sacrée et découvrez la palette sonore d’un orgue de 18 jeux avec un concert d’exception donné par Youngseo Bhu, élève du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse.

Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais 14 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 07 68 33 75 55 https://orgues-castanet-tolosan.org/co/blog.html Construite entre 1832 et 1842, sur des fondations datant de 1789, l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais à Castanet-Tolosan révèle une histoire riche. Les chapelles latérales et le clocher furent ajoutés en 1857, complétant ainsi l’architecture de l’édifice, qui se compose de collatéraux, d’une tour-clocher et d’une abside semi-circulaire.

L’orgue à tuyau de l’église, réalisé par Théodore Puget en 1867, possède également une histoire captivante.

À l’origine, il était conçu avec un seul clavier manuel et un petit pédalier en tirasse. Cependant, durant les travaux, la paroisse souhaita des améliorations et fit ajouter un second clavier ainsi qu’un sommier de récit expressif. Malheureusement, l’orgue s’est tu à partir de 1979. Toutefois, grâce aux efforts d’un groupe de paroissiens, des réparations temporaires furent réalisées en 1980, redonnant ainsi vie à cet instrument historique. Parkings à proximité (rue du stade, avenue E Heriot).

Plongez dans l’univers de la musique sacrée et découvrez la palette sonore d’un orgue de 18 jeux avec un concert d’exception donné par Youngseo Bhu, élève du conservatoire à rayonnement régional de…

©Amis des Orgues de Castanet Tolosan