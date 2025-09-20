Concert d’orgue Église Saint-Miliau Guimiliau

Concert d’orgue Église Saint-Miliau Guimiliau samedi 20 septembre 2025.

Concert d’orgue Samedi 20 septembre, 18h00 Église Saint-Miliau Finistère

Gratuit, sans réservation, dans l’église de Guimiliau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

À l’occasion de la restauration de l’exceptionnel orgue de Guimiliau, le Centre d’interprétation – Les enclos vous offre un concert de Frédéric Rivoal.

Organiste originaire du Finistère, Frédéric Rivoal, est régulièrement invité à donner des concerts à travers l’Europe et le monde.

Église Saint-Miliau 23 Rue du Calvaire, 29400 Guimiliau, France Guimiliau 29400 Finistère Bretagne L’église est un édifice du XVIe siècle, complété au 17e. La nef, flanquée de collatéraux, est lambrissée. Le clocher s’élève à l’ouest. Au sud, le porche est très développé. Le chevet rectangulaire possède une verrière du XVIe siècle représentant la Passion. Cette église présente un exemple intéressant d’architecture religieuse de Basse-Bretagne. Le calvaire, dans l’enceinte du cimetière, date de la fin du XVIe siècle et développe des scènes de la vie du Christ. L’ossuaire est adossé au porche sud. La sacristie, édifiée en 1683, présente un plan circulaire à quatre absidioles.

Journées européennes du patrimoine 2025

Hervé Ronné / Centre d’interprétation – Les enclos / CCPL