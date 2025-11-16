Concert d’orgue en images à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Trélissac

Concert d’orgue en images à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption

Place Napoleon Magne Trélissac Dordogne

Tarif : 5 EUR

2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Un rendez-vous musical original est proposé ce dimanche 16 novembre à 16 h à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Trélissac.

Organisé par l’Association Culturelle de Trélissac (ACT), ce concert mettra à l’honneur l’organiste Uriel Valadeau, médaille d’or du Conservatoire de Bordeaux, qui improvisera en direct sur la projection de photographies réalisées par le Club photo de Trélissac.

Récompensé par cinq diapasons et quatre étoiles dans Le Monde de la Musique, Uriel Valadeau s’attache à faire dialoguer musique et culture au service du lien social. Membre de la Fondation Francis Chapelet, élève dans la lignée de Maurice Duruflé et titulaire honoraire des orgues historiques de La Réole, il est également conseiller artistique de plusieurs associations.

Entrée 5 € Gratuit pour les moins de 12 ans .

Place Napoleon Magne Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

