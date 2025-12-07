Concert d’orgue et chants de Noël Nogent-sur-Oise
dimanche 7 décembre 2025.
Concert d’orgue et chants de Noël
Place de l’Église Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
La chorale Fasila chanter de Nogent-sur-Oise vous invite à son concert d’automne à l’église de Nogent-sur-Oise dimanche 7 décembre à 16h.
Une 40aine de choriste, dirigée par Dominique Fornara, proposera un répertoire de musique celtique, chants de Noël et orgue.
Entrée libre Libre participation
Renseignements au 06 16 17 67 49
Venir en transports en commun avec le réseau AXO, Ligne C1/C2 Arrêt République .
Place de l’Église Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 6 16 17 67 49
English :
The Fasila chanter choir from Nogent-sur-Oise invites you to its autumn concert at Nogent-sur-Oise church on Sunday December 7 at 4pm.
Some 40 singers, directed by Dominique Fornara, will perform a repertoire of Celtic music, Christmas carols and organ music. Free admission.
German :
Der Chor Fasila chanter de Nogent-sur-Oise lädt Sie zu seinem Herbstkonzert in der Kirche von Nogent-sur-Oise am Sonntag, den 7. Dezember um 16 Uhr ein.
Etwa 40 Chorsängerinnen und -sänger unter der Leitung von Dominique Fornara werden ein Repertoire aus keltischer Musik, Weihnachtsliedern und Orgelmusik darbieten. Kostenlose Teilnahme.
Italiano :
Il coro di cori Fasila di Nogent-sur-Oise vi invita al suo concerto autunnale presso la chiesa di Nogent-sur-Oise, domenica 7 dicembre alle ore 16.00.
I 40 membri del coro, diretti da Dominique Fornara, eseguiranno un repertorio di musica celtica, canti natalizi e musica per organo. Ingresso libero.
Espanol :
El coro de gaiteros Fasila de Nogent-sur-Oise le invita a su concierto de otoño en la iglesia de Nogent-sur-Oise el domingo 7 de diciembre a las 16:00 horas.
Los 40 miembros del coro, dirigido por Dominique Fornara, interpretarán un repertorio de música celta, villancicos y música de órgano. Entrada gratuita.
