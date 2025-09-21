Concert d’orgue et clavecin à l’Eglise Eglise Saint Martin d’Auxi-le-Château Auxi-le-Château

Concert d’orgue et clavecin à l’Eglise Dimanche 21 septembre, 17h30 Eglise Saint Martin d’Auxi-le-Château Pas-de-Calais

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Récital de Jean-Luc HO, professeur au CNSMDP de Paris et titulaire de l’orgue historique de la Collégiale Notre-Dame de Dole.

Organisé par le Centre de Musique Ancienne d’Auxi et l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Pol sur Ternoise, dans le cadre de « La Route des Orgues ».

Eglise Saint Martin d'Auxi-le-Château Rue de l'Eglise 62390 Auxi-le-Château Considérée comme l'une des plus belles églises d'Artois et de Picardie, l'église Saint-Martin domine la ville et la vallée de l'Authie depuis « le quartier de la Montagne », bâtie sur l'éperon où Thierry d'Alsace, comte de Flandre, édifia en 1178 un château (dont il reste les ruines d'un mur) autour duquel s'est construite la première ville.

Une première église est détruite en 1493. La construction de l’église actuelle commence au XVIe siècle dans le style gothique flamboyant. Malgré de nombreux saccages dus aux guerres de religion et à celle de Trente ans, malgré aussi plusieurs reconstructions, l’église reste un chef d’œuvre.

L’imposante tour quadrangulaire coiffée d’une charpente octogonale arrondie en dôme et surmontée d’une flèche invite les visiteurs à gravir les marches pour découvrir un intérieur impressionnant.

La nef, hormis la présence de quelques mobiliers remarquables comme l’orgue, les confessionnaux ou encore les petits angelots, elle, semble dépouillée et contraste avec le riche décor architectural des voûtes de la nef et des chapelles latérales.

L’église est classée aux Monuments Historiques depuis 1910. Accès et stationnement véhicules restreints aux abords, quartier historique de « La Montagne » aux rues pavées, étroites et pentues. Privilégiez le stationnement à proximité : rue de l’Eglise et place de l’hôtel de ville.

Marc Chapelet