Concert d’orgue et flûte traversière Église de Saint-Hippolyte Castres

Concert d’orgue et flûte traversière Dimanche 21 septembre, 15h00 Église de Saint-Hippolyte Tarn

Participation libre.

Un concert de musique classique se tiendra en l’église Saint-Hippolyte de Lagriffoul (commune de Castres), avec la participation de :

Yves Gourinat, organiste reconnu,

Myriam Taisant, flûtiste.

À l’issue du concert, les musiciens proposeront une présentation de leurs instruments, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Un moment musical accessible à tous, alliant écoute, découverte et échanges.

Église de Saint-Hippolyte Chemin de Saint Hippolyte, 81100 Castres Castres 81100 Roulandou Tarn Occitanie 05 63 35 03 22

© Amilhau