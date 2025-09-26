Concert d’orgue et violoncelle Ambleny

Concert d’orgue et violoncelle Ambleny vendredi 26 septembre 2025.

Concert d’orgue et violoncelle

Rue de la Tour Ambleny Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 20:30:00

Date(s) :

2025-09-26

L’église Saint Martin à Ambleny va vibrer aux sonorités de son orgue ! Deux musiciens renommés, Benjamin-Joseph et Laetitia Steens, nous présentent un programme varié de la musique baroque jusqu’au romantique pour orgue seul et pour orgue et violoncelle.

Venez assister à ce concert gratuit, organisé par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine d’Ambleny.

L’orgue mécanique qui date de 1941, a été restaurée en 2008 et récemment modifié avec l’ajout d’un jeu de quinte 2 2/3 et d’un nouveau bourdon 8’ en bois. 0 .

Rue de la Tour Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 11 18 17 99 yvan.checler@sfr.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert d’orgue et violoncelle Ambleny a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois