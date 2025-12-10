Concert d’orgue exceptionnel de Paolo Oreni Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois

Concert d’orgue exceptionnel de Paolo Oreni

Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’association des Amis de l’Orgue de Ligny-en-Barrois a l’honneur de vous proposer un concert d’orgue exceptionnel de Paolo Oreni, organiste virtuose à la carrière internationale.

Né en 1979 à Treviglio (près de Milan), Paolo Oreni étudie l’orgue aux Conservatoires de Bergame et de Luxembourg. Il poursuit sa formation auprès de Jean Guillou (à la Tonhalle de Zurich et à l’église Saint-Eustache de Paris) et de Jean-Paul Imbert à l’orgue, et de Lidia Baldecchi-Arcuri au piano. Lauréat de nombreux concours internationaux, il poursuit une activité intense d’organiste de concert dans toute l’Europe. Il est régulièrement invité à donner des masterclasses d’interprétation et d’improvisation (Munich, Alternberg…) et a travaillé à la conception d’orgues contemporains à Monza, Milan et Paternò (Sicile). Il a également conçu son propre orgue de concert, appelé Wanderer , l’un des plus grands orgues à tuyaux transportables actuels.Tout public

10 .

Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 09 56 34 30

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English :

The Association des Amis de l’Orgue de Ligny-en-Barrois is honored to present an exceptional organ concert by Paolo Oreni, a virtuoso organist with an international career.

Born in 1979 in Treviglio (near Milan), Paolo Oreni studied organ at the Bergamo and Luxembourg Conservatoires. He continued his training with Jean Guillou (at Zurich Tonhalle and Saint-Eustache church in Paris) and Jean-Paul Imbert on organ, and with Lidia Baldecchi-Arcuri on piano. Winner of numerous international competitions, he pursues an intense activity as a concert organist throughout Europe. He is regularly invited to give masterclasses in interpretation and improvisation (Munich, Alternberg?) and has worked on contemporary organ designs in Monza, Milan and Paternò (Sicily). He has also designed his own concert organ, the Wanderer , one of today?s largest portable pipe organs.

L’événement Concert d’orgue exceptionnel de Paolo Oreni Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-11 par OT SUD MEUSE