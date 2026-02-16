Concert d’orgue rue des alliés Forbach

Concert d’orgue

Les Amis des Orgues de Forbach organisent un concert d’orgue le dimanche 1er mars à 16h en l’Eglise Protestante de Forbach. Thierry Ferré tiendra les claviers de l’orgue Haerpfer et proposera un programme autour de Jean-Sébastien Bach. L’orgue était l’instrument de prédilection de ce génie de la musique baroque qui nous a laissé de nombreuses œuvres composées pour cet instrument. Au programme, entre autres, une fantaisie sur un choral qui a été redécouverte en 2008, rarement jouée en concert. En alternance avec les pièces musicales, des commentaires biographiques seront lus afin de mieux situer ces œuvres en leur temps. Entrée libre, plateau. Durée 45 minutes environs. Retransmission sur grand écran.Tout public

English :

Les Amis des Orgues de Forbach are organizing an organ concert on Sunday March 1 at 4pm in Forbach’s Protestant Church. Thierry Ferré will play the Haerpfer organ and propose a program based on Johann Sebastian Bach. The organ was the instrument of choice for this genius of Baroque music, who left us numerous works composed for this instrument. The program includes a chorale fantasia rediscovered in 2008, rarely performed in concert. Alternating with the musical pieces, biographical comments will be read to help situate these works in their time. Free admission, on stage. Duration: approx. 45 minutes. Retransmission on large screen.

