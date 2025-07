Concert d’orgue Giorgio Parolini Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte

Concert d’orgue Giorgio Parolini Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte samedi 12 juillet 2025.

Concert d’orgue Giorgio Parolini

Église Notre-Dame Rue René Moreau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 18:30:00

fin : 2025-07-12 19:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Concert d’orgue par Giorgio Parolini,organiste de la Basilique Corpus Domini de Milan

Lieu église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte

Durée 1h00

Public tout public

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Placement libre

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Tarif réduit un justificatif vous sera demandé au contrôle des billets sur place

Arrêt de la billetterie à l’Office de Tourisme le jour du concert à 17h30

Billetterie sur place possible à l’église une ½ heure avant le concert (sous réserve de places disponibles ; règlement en espèces ou chèque)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

François Couperin (1668 1733)

Extraits de la Messe pour les Paroisses :

Tierce en taille, 6ème couplet du Gloria Offertoire sur les grands jeux

Plein chant du Premier Kyrie, en taille

Récit de cromorne, 3ème couplet du Kyrie

Dialogue sur les trompettes, clairons et tierces du G. C. et le bourdon avec le larigot du positif, 4ème couplet du Gloria

Jean-Sébastien Bach (1685 1750)

Schmücke dich, o liebe Seele ( Pare-toi chère âme ) BWV 654 Prélude et fugue en do majeur BWV 547

Marco Enrico Bossi (1861 1925)

Chant du soir op. 92 n°1 Allegretto op. 92 n°3

Grimoaldo Macchia (1972)

Toccata Giubileo sur All the Earth sings to God

Denis Bédard (1950)

Suite du premier ton Plein jeu, Dialogue, Récit, Grands jeux .

Église Notre-Dame Rue René Moreau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire assochamadeflc@gmail.com

English :

Organ concert by Giorgio Parolini, organist at Milan’s Corpus Domini Basilica

German :

Orgelkonzert von Giorgio Parolini,Organist der Basilika Corpus Domini in Mailand

Italiano :

Concerto d’organo di Giorgio Parolini, organista della Basilica del Corpus Domini di Milano

Espanol :

Concierto de órgano de Giorgio Parolini, organista de la Basílica Corpus Domini de Milán

L’événement Concert d’orgue Giorgio Parolini Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin